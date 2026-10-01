Ексзахисник Інтера стане одноклубником Довбика

Колишній захисник збірної Італії Маттео Дарміан продовжить кар'єру в Болоньї.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований до завершення поточного сезону з опцією продовження ще на рік. Дарміан перейде в Болонью на правах вільного агента – влітку поточного року він покинув Інтер.

За міланський клуб захисник виступав з 2020 року. Тричі ставав чемпіоном Італії та двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Також у своїй кар'єрі 36-річний захисник захищав кольори Мілана, Падови, Палермо, Торіно, Манчестер Юнайтед і Парми. В 2014 – 2024 роках провів 46 матчів і забив 2 голи за збірну Італії.

Нагадаємо, за Болонью виступає форвард збірної України Артем Довбик. Раніше повідомлялося, що він входить у трійку найбільш високооплачуваних гравців Болоньї.