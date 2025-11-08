Комо розписало мирову з Кальярі в 11 турі Серії А

У суботу, 8 листопада, продовжився 11 турі італійської Серії А.

У першому ігровому слоті команди голів не забивали – Комо вдома розписав мирову з Кальярі, Верона зіграла внічию з Вероною.

Згодом відбудеться центральний поєдинок туру – туринське дербі між Торіно та Ювентусом. Завершить ігровий день зустріч у Пармі, де місцевий колектив прийме Мілан.

Чемпіонат Італії – Серія А

11 тур, 8 листопада

Комо – Кальярі 0:0

Лечче – Верона 0:0

19:00 Ювентус – Торіно

21:45 Парма – Мілан

Нагадаємо, напередодні Серія А назвала найкращого тренера жовтня, яким було визнано наставника Роми Джан П'єро Гасперіні.