Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик травмувався у матчі проти Удінезе та був замінений у 1-му таймі

Олексій Мурзак — 9 листопада 2025, 20:21
Довбик травмувався у матчі проти Удінезе та був замінений у 1-му таймі
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми зазнав пошкодження в матчі проти Удінезе, який наразі проходить в межах 11 туру Серії А.

На 38-й хвилині українець сів на газон, тримаючись за ліве стегно. На поле вийшли медики.

До цього Довбика вдарив суперник під час атаки Роми. У підсумку він був замінений на 42-й хвилині поєдинку.

Про характер пошкодження нічого невідомо. Таким чином, Довбик може не зіграти за збірну України проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

Раніше головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Довбика у гостьовому матчі з Рейнджерс (2:0) у межах 4 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що українець знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону.

Артем Довбик

Артем Довбик

Довбик – в основному складі Роми на матч з Удінезе
Рома запропонувала Довбика гранду АПЛ в обмін на іншого форварда, проте отримала відмову – журналіст
Він безперечно прогресує: Гасперіні похвалив Довбика після матчу з Рейнджерс у Лізі Європи
Довбик відзначився асистом у матчі Роми проти Рейнджерс в Лізі Європи
Мілан і Рома відновили переговори щодо трансферу Довбика

Останні новини