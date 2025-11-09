Довбик травмувався у матчі проти Удінезе та був замінений у 1-му таймі

Український нападник Роми зазнав пошкодження в матчі проти Удінезе, який наразі проходить в межах 11 туру Серії А.

На 38-й хвилині українець сів на газон, тримаючись за ліве стегно. На поле вийшли медики.

До цього Довбика вдарив суперник під час атаки Роми. У підсумку він був замінений на 42-й хвилині поєдинку.

Про характер пошкодження нічого невідомо. Таким чином, Довбик може не зіграти за збірну України проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

Раніше головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Довбика у гостьовому матчі з Рейнджерс (2:0) у межах 4 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що українець знаходиться у набагато кращій формі, ніж на початку сезону.