Наполі – Болонья: прогноз букмекерів на матч Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Наполі вдома прийматиме Болонью.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,25. Виграш гостей – 5,75.

Поєдинок відбудеться 11 травня на "Стадіо Дієго Армандо Марадона". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 22 грудня 2025 року. У фіналі Суперкубку Італії неаполітанці тріумфували з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Наполі посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Болонья – десяту. Вони мають у своєму активі 70 і 49 очок відповідно.

