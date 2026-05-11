Конкурент Довбика побив рекорд Серії А

Нідерландський нападник Роми Доніелл Мален став рекордсменом Серії А за кількістю забитих голів за сезон серед гравців, які перебралися в Італію під час зимового трансферного вікна.

Напередодні Рома у матчі 36 туру Серії А на виїзді вирвала вольову перемогу 3:2 над Пармою, забивши два голи у компенсований до другого тайму час. Мален у тому матчі оформив дубль: він відкрив рахунок на 22 хвилині та встановив остаточний рахунок матчу на 11-й компенсованій до другого тайму хвилині.

Таким чином, тепер на рахунку 27-річного нідерландця вже 13 голів у поточному сезоні Серії А. Він став найрезультативнішим підписанням зимового трансферного вікна в історії чемпіонату Італії.

Попередній рекорд належав Маріо Балотеллі, який забив 12 голів у 13 матчах за Мілан у другій половині сезону-2012/13, перебравшись із Манчестер Сіті у січні 2013 року.