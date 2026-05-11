Наполі – Болонья. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А

У понеділок, 11 травня, на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі відбудеться матч 36 туру італійської Серії А, в якому місцевий Наполі прийматиме Болонью.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Наполі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,25. Виграш Болоньї – 5,75.

Востаннє команди грали між собою 22 грудня 2025 року. У фіналі Суперкубку Італії неаполітанці тріумфували з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Наполі посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Болонья – десяту. Вони мають у своєму активі 70 і 49 очок відповідно.

