Наполі вдома зазнав поразки від Болоньї у заключному матчі 36 туру Серії А

У понеділок, 11 травня, відбувся заключний матч італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Болонья на виїзді перемогла Наполі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок у зустрічі відкрив Бернардескі, а трохи згодом перевагу гостей подвоїв Орсоліні, який реалізував пенальті. Втім, до перерви господарі змогли скороитит відставання зусиллями Ді Лоренцо.

На старті другої 45-хвмлинки Аллісон Сантос взагалі зміг відновити паритет, а вже у компенсований арбітром час Джон Роу все ж вигриз перемогу для свого клубу.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 11 травня

Наполі – Болонья 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Бернардескі, 0:2 – 34 Орсоліні (пен), 1:2 – 45+2 Ді Лоренцо, 2:2 – 48 Аллісон Сантос, 2:3 – 90+1 Роу

Нагадаємо, вчора, 10 травня, Комо обіграло Верону, Аталанта здолала Мілан, а Рома здобула вольову перемогу над Пармою.