Нам варто зосередитися на Лізі чемпіонів: Аллегрі – про поразку від Аталанти

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку своєї команди у матчі від Аталанти з рахунком 2:3 в 36 турі Серії А сезону 2025/2026.

58-річного фахівця цитує Milannews.it з посиланням на DAZN.

"Марно говорити про те, що сталося досі, ми не можемо цього змінити. Потрібно просто провести хороший робочий тиждень і зосередитися на матчі в Генуї, який може стати визначальним для Ліги чемпіонів. Сьогодні ми демонстрували непогану гру протягом десяти хвилин, але потім пропустили. Зараз у будь-якій першій складній ситуації ми отримуємо гол у свої ворота і розпадаємося", – зазначив Массіміліано Аллегрі.

Попри поразку, Аллегрі відзначив, що команда знову почала забивати голи після рахунку 0:3, що дає певні надії на майбутнє. Він закликав колектив готуватися до виїзного поєдинку проти Дженоа з великим бажанням здобути перемогу, якої клубу не вистачає вже тривалий час.

Відповідаючи на запитання про форму лідера атаки Рафаеля Леау, Аллегрі заявив, що проблема полягає не в окремих персоналіях, а в командних діях. Наставник підкреслив, що португалець є важливим гравцем, проте наступний тур він пропустить через дискваліфікацію.

"Коли результати відсутні в такі важкі моменти, я несу відповідальність: я очолюю групу хлопців, які завжди викладалися на повну. Зараз немає потреби з'ясовувати, хто винен. Попереду тиждень, щоб підготуватися. Я завжди казав, що вихід до Ліги чемпіонів не є гарантованим, бо ми ще не проходили через труднощі. Зараз ми в них занурені і сподіваємося вибратися вже в неділю".

Нагадаємо, що Мілан зараз знаходиться на четвертій сходинці турнірної таблиці, маючи однакову кількість очок з Ромою на п'ятому місці. До кінця сезону Серії А залишилося 2 тури.