Піза програла Сассуоло, Наполі переграв Фіорентину в 23 турі Серії А
У суботу, 31 січня, трьома матчами продовжився 23-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Піза вдома програла Сассуоло.
Пізніше відбулася ще одна зустріч, у якій чинний чемпіон першості Наполі здобув перемогу на Фіорентиною.
Закриватиме програму вечора протистояння Кальярі та Верони, яке розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Італії – Серія А
23 тур, 31 січня
Піза – Сассуоло 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 25 Берарді, 0:2 – 45+1 Караччоло, 1:2 – 51 Ебішер, 1:3 – 58 Коне
Наполі – Фіорентина 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Вергара, 2:0 – 49 Гутьєррес, 2:1 – 57 Соломон
- 21:45 Кальярі – Верона
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Дженоа з голом Руслана Малиновського поступилася Лаціо.
Напередодні стало відомо, що правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу клубу Серії А.