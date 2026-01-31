Українська правда
Піза програла Сассуоло, Наполі переграв Фіорентину в 23 турі Серії А

Олексій Мурзак — 31 січня 2026, 20:58
У суботу, 31 січня, трьома матчами продовжився 23-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Піза вдома програла Сассуоло.

Пізніше відбулася ще одна зустріч, у якій чинний чемпіон першості Наполі здобув перемогу на Фіорентиною.

Закриватиме програму вечора протистояння Кальярі та Верони, яке розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії – Серія А
23 тур, 31 січня

Піза – Сассуоло 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 25 Берарді, 0:2 – 45+1 Караччоло, 1:2 – 51 Ебішер, 1:3 – 58 Коне

Наполі – Фіорентина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Вергара, 2:0 – 49 Гутьєррес, 2:1 – 57 Соломон

  • 21:45 Кальярі – Верона

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Дженоа з голом Руслана Малиновського поступилася Лаціо.

Напередодні стало відомо, що правий захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу клубу Серії А.

