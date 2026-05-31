Український форвард може піти на підвищення в чемпіонаті Італії: відомий потенційний покупець

Український нападник Емполі Богдан Попов влітку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє MondoPrimavera.

За інформацією видання, у послугах гравця зацікавлений Кальярі, який має добрі стосунки з нинішнім клубом форварда.

Зазначається, що Попов може замінити у Кальярі Себастьяно Еспозіто, який хоче піти з команди. Українець є перспективним гравцем і відповідає потребам клубу.

Нагадаємо, що Попов доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2024/25).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Додамо, що Емполі з Поповим, який встановив рекорд серед українців у Серії В, посів лише 15-те місце (41 бал) у другій за силою італійській лізі.