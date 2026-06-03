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Ряд італійських топклубів цікавляться Гарначо

Олег Дідух — 3 червня 2026, 19:14
Ряд італійських топклубів цікавляться Гарначо
Алехандро Гарначо
ФК Челсі

Аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, інтерес до вінгера проявляють одразу чотири італійські топклуби – Ювентус, Рома, Наполі та Мілан. Останні розглядають аргентинця як потенційну заміну Рафаелю Леау.

Минулого літа Челсі придбав Гарначо у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, проте аргентинець не виправдав сподівань лондонців, відзначившись всього 8 голами та 4 асистами у 43 матчах.

У квітні повідомлялося про те, що Челсі хоче продати Гарначо. Рівер Плейт пропонував лондонцям взяти вінгера в річну оренду.

Контракт 21-річного аргентинця діє до літа 2032 року, трансферна вартість наразі оцінюється у 28 мільйонів євро.

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