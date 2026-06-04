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Клуб Серії А оголосив про відхід чемпіона світу-2026 з посади головного тренера

Олексій Мурзак — 4 червня 2026, 23:44
Клуб Серії А оголосив про відхід чемпіона світу-2026 з посади головного тренера
Фабіо Гроссо
ФК Сассуоло

Сассуоло оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Фабіо Гроссо.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони досягли домовленості про розірвання контракту за взаємною згодою. Разом із Гроссо команду залишає і його тренерський штаб.

Гроссо з літа 2024 року очолював Сассуоло, який зумів повернути в Серію А та фінішувати у поточному сезоні чемпіонату Італії на 11 місці.

До цього 48-річний італійський фахівець працював із Барі, Вероною, Брешією, Сьоном, Фрозіноне та Ліоном. В якості гравця Гроссо став чемпіоном світу 2006 року в складі збірної Італії.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Гроссо очолить Фіорентину.

Сассуло Чемпіонат Італії, Серія А

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