Клуб Серії А оголосив про відхід чемпіона світу-2026 з посади головного тренера
Фабіо Гроссо
ФК Сассуоло
Сассуоло оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Фабіо Гроссо.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Сторони досягли домовленості про розірвання контракту за взаємною згодою. Разом із Гроссо команду залишає і його тренерський штаб.
Гроссо з літа 2024 року очолював Сассуоло, який зумів повернути в Серію А та фінішувати у поточному сезоні чемпіонату Італії на 11 місці.
До цього 48-річний італійський фахівець працював із Барі, Вероною, Брешією, Сьоном, Фрозіноне та Ліоном. В якості гравця Гроссо став чемпіоном світу 2006 року в складі збірної Італії.
Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Гроссо очолить Фіорентину.