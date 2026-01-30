Малиновський забив у другому матчі поспіль, але його Дженоа програла Лаціо в Серії А

Сьогодні, 30 січня, відбувся стартовий матч 23-го туру італійської Серії А, в якому зустрілися Лаціо та Дженоа.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів.

Лаціо відкрив рахунок на старті другого тайму – з пенальті відзначився Педро. За кілька миттєвостей Тейлор подвоїв перевагу команди, але на 67 хвилині український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський скоротив відставання, також реалізувавши пенальті.

Ще за кілька хвилин Дженоа взагалі зрівняла рахунок, і знову не обійшлося без українця. Руслан ледь не поклав "сухий лист" з кутового – воротар відбив м'яч, але на підбиранні опинився Вітінья, який пробив точно у ствір.

І коли матч вже йшов до нічиєї. Лаціо примудрилося вирвати перемогу на останніх секундах. Вирішальний гол з пенальті забив Катальді.

Малиновський загалом провів на полі 87 хвилин. Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця на 7,3 бала. Окрім голу, в пасиві українця також жовта картка.

Чемпіонат Італії – Серія А

23 тур, 30 січня

Лаціо – Дженоа 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Педро (пен.), 2:0 – 62 Тейлор, 2:1 – 67 Малиновський (пен.), 2:2 – 75 Вітінья, 3:2 – 90+10 Катальді (пен.)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився голом у матчі італійської Серії А проти Болоньї. У поточному сезоні на його рахунку вже 4 голи та 3 асисти за "грифонів".

Раніше Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Андрія Шевченка.