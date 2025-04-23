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Фабрегас залишиться в Комо на наступний сезон

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 18:49
Фабрегас залишиться в Комо на наступний сезон
Сеск Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Секс Фабрегас залишиться на своїй посаді на наступний сезон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 37-річний іспанець разом із керівництвом Комо вже займається плануванням літньої трансферної кампанії клубу.

Робота Фабрегаса з новачком Серії А у поточному сезоні привернула увагу багатьох іменитих клубів. Проте молодий іспанський фахівець вирішив не поспішати з переходом у інший клуб і залишитися в Комо ще на сезон.

Нагадаємо, Фабрегас уже відхилив пропозиції від Мілана та Роми. Також у послугах іспанського фахівця був зацікавлений РБ Лейпциг.

Наразі Комо посідає 13 місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 39 очок у 33 турах. Зону вильоту команда випереджає на 14 балів.

Сеск Фабрегас Комо

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