Фабрегас залишиться в Комо на наступний сезон

Головний тренер Комо Секс Фабрегас залишиться на своїй посаді на наступний сезон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🇪🇸 Understand Cesc Fabregas’ fully expected to stay and continue at Como for next season.



Despite interest from Italian top clubs and a direct meeting with RB Leipzig bosses, Fabregas’ keen on staying at Como.



He’s already planning summer signings with the management. pic.twitter.com/KpurhgMSLr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025

За його інформацією, 37-річний іспанець разом із керівництвом Комо вже займається плануванням літньої трансферної кампанії клубу.

Робота Фабрегаса з новачком Серії А у поточному сезоні привернула увагу багатьох іменитих клубів. Проте молодий іспанський фахівець вирішив не поспішати з переходом у інший клуб і залишитися в Комо ще на сезон.

Нагадаємо, Фабрегас уже відхилив пропозиції від Мілана та Роми. Також у послугах іспанського фахівця був зацікавлений РБ Лейпциг.

Наразі Комо посідає 13 місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 39 очок у 33 турах. Зону вильоту команда випереджає на 14 балів.