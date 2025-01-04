Наполі розбив Фіорентину та очолив турнірну таблицю Серії А, Венеція – Емполі та Верона – Удінезе зіграли внічию

У суботу, 4 січня, відбулося три матчі в межах 19 туру італійської Серії А з футболу.

Зокрема, в центральному поєдинку туру Наполі розгромив Фіорентину та став новим лідером першості.

В інших зустрічах Венеція зіграла внічию з Емполі, а Удінезе на виїзді не зміг перемогти Верону.

Чемпіонат Італії – Серія А

19 тур, 4 січня

Венеція – Емполі 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Пох'янпало, 1:1 – 32 Еспозіто

Фіорентина – Наполі 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Нерес, 0:2 – 54 Лукаку (пен), 0:3 – 68 Мактоміней

Верона – Удінезе 0:0

Турнірна таблиця Серії А

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, у матчі 18 туру Серії А Рома Артема Довбика та Мілан поділили очки – 1:1. Український нападник "вовків" відзначився асистом.

Після цього поєдинку "россонері" одразу оголосили про звільнення Паулу Фонсеки та в той же день на пост головного тренера призначили іншого португальського фахівця Сержіо Консейсау.