Венеція оголосила про призначення нового головного тренера
Давіде Нікола
veneziafc.it
Італійський фахівець Давіде Нікола очолив Венецію.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Контракт 53-річного тренера розрахований до завершення сезону-2027/28.
Нікола змінив на цій посаді Джованні Строппу, якого звільнили 13 жовтня. Венеція розпочала чемпіонат із шести поразок поспіль і не набрала жодного очка.
Попереднім місцем роботи нового наставника був Кремонезе. Раніше він також очолював Ліворно, Кротоне, Удінезе, Дженоа, Торіно, Салернітану, Емполі та Кальярі.
Нікола неодноразово допомагав командам зберегти місце в Серії А. Сам фахівець назвав головною метою порятунок Венеції від вильоту.
Раніше повідомлялося, що Венецію може очолити Ігор Тудор.