Венеція оголосила про призначення нового головного тренера

Італійський фахівець Давіде Нікола очолив Венецію.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт 53-річного тренера розрахований до завершення сезону-2027/28.

Нікола змінив на цій посаді Джованні Строппу, якого звільнили 13 жовтня. Венеція розпочала чемпіонат із шести поразок поспіль і не набрала жодного очка.

Попереднім місцем роботи нового наставника був Кремонезе. Раніше він також очолював Ліворно, Кротоне, Удінезе, Дженоа, Торіно, Салернітану, Емполі та Кальярі.

Нікола неодноразово допомагав командам зберегти місце в Серії А. Сам фахівець назвав головною метою порятунок Венеції від вильоту.

Раніше повідомлялося, що Венецію може очолити Ігор Тудор.