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В Італії розпочали розслідування щодо сексистських образ на адресу арбітрині матчу Серії А

Олег Дідух — 3 листопада 2026, 18:04
В Італії розпочали розслідування щодо сексистських образ на адресу арбітрині матчу Серії А
Марія Соле Ферр'єрі Капуті
Getty Images

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії (FIGC) розпочав розслідування щодо сексистських образ на адресу арбітрині Марії Соле Ферр'єрі Капуті.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У неділю, 1 листопада, Ферр'єрі Капуті обслуговувала матч 10 туру Серії А Комо – Венеція (1:0). На 30 хвилині вона призначила пенальті у ворота господарів за гру рукою Луїса Мільї у власному штрафному майданчику, проте після перегляду VAR скасувала його.

Після матчу куратор суддівського корпусу Італії Даніеле Орсата виглядав дуже невдоволеним роботою суддівської бригади.

Під час розгляду спірного епізоду з пенальті у прямій трансляції на італійському телебаченні (DAZN) були чутні сексистські викрики на адресу арбітрині на кшталт "Йди готувати пасту з соусом", "йди пилососити" та "суддівство – це не для тебе".

FIGC уже здійснила запит до поліції міста Комо щодо надання відео- і аудіозаписів епізодів із сексистськими образами. Планується встановити особи людей, які вигукували образи на адресу арбітрині та притягнути їх до відповідальності.

Венеція Чемпіонат Італії, Серія А Комо

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