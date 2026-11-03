В Італії розпочали розслідування щодо сексистських образ на адресу арбітрині матчу Серії А

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії (FIGC) розпочав розслідування щодо сексистських образ на адресу арбітрині Марії Соле Ферр'єрі Капуті.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У неділю, 1 листопада, Ферр'єрі Капуті обслуговувала матч 10 туру Серії А Комо – Венеція (1:0). На 30 хвилині вона призначила пенальті у ворота господарів за гру рукою Луїса Мільї у власному штрафному майданчику, проте після перегляду VAR скасувала його.

Після матчу куратор суддівського корпусу Італії Даніеле Орсата виглядав дуже невдоволеним роботою суддівської бригади.

Під час розгляду спірного епізоду з пенальті у прямій трансляції на італійському телебаченні (DAZN) були чутні сексистські викрики на адресу арбітрині на кшталт "Йди готувати пасту з соусом", "йди пилососити" та "суддівство – це не для тебе".

FIGC уже здійснила запит до поліції міста Комо щодо надання відео- і аудіозаписів епізодів із сексистськими образами. Планується встановити особи людей, які вигукували образи на адресу арбітрині та притягнути їх до відповідальності.