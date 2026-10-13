Венеція звільнила наставника після провального старту у новому сезоні Серії А

Венеція оголосила про розірвання співпраці з головним тренером Джованні Строппу.

Про це інформує сайт італійського клубу.

Giovanni Stroppa relieved of his duties as First Team Head Coach. https://t.co/zg5cxMuQFX #ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 https://t.co/gJl1o3xkZv — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) October 13, 2026

58-річний наставник вивів команду у Серію А за підсумками минулого сезону-2025/26. Однак повернення колективу під його керівництвом в італійську першість не вдалося – 6 поразок у 6-ти турах та лише 5 забитих голів при 16 пропущених.

Свій останній матч італійський коуч провів 12 жовтня, коли його підопічні програли на виїзді Аталанті (1:3).

Венеція після шести турів посідає останнє 20-те місце у турнірній таблиці Серії А-2026/27.

Також вже екскоманда Строппу вилетіла в 1/16 фіналу Кубку Італії від Удінезе (1:2).

Нагадаємо, що у минулому наставник попрацював із юнацькою командою Мілана U-19, а також іншими італійськими клубами, серед яких Кротоне, Монца та Кремонезе.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Венеції може стати Ігор Тудор.