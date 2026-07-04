Екстренер Карпат очолив резервну команду Мілана

Італійський Мілан оголосив про призначення іспанського фахівця Серхіо Наварро головним тренером Мілан Футуро – резервної команди клубу.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

У Мілані зазначили, що досвід Наварро у розвитку молодих футболістів став ключовим фактором при виборі нового наставника. Спортивний директор із розвитку клубу Йован Кіровскі наголосив, що іспанець поєднує досвід роботи у професійному футболі з умінням розкривати потенціал молодих гравців.

46-річний іспанець розпочав тренерську кар'єру у 2006 році в академії іспанського Кастельйона. Згодом працював у системах казанського Рубіна та Вільярреала. У 2017 році вперше очолив професійну команду, ставши головним тренером львівських Карпат.

Під його керівництвом "зелено-білі" провели 8 матчів, у яких здобули 1 перемогу, зазнали 4 поразок, а ще три гри звели внічию. На посаді головного тренера Карпат Наварро протримався три місяці.

Після роботи в Україні фахівець повернувся до Іспанії, де увійшов до тренерського штабу Пако Лопеса в Леванте. У 2022–2025 роках він керував системою розвитку молоді Атлетіка з Більбао, а сезон-2025/26 провів на чолі угорського Дебрецена.

Мілан Футуро виступає у Серії D – це четвертий за силою дивізіон в італійському футболі. У минулому сезоні команда посіла четверте місце в турнірній таблиці, набравши 56 очок у 34 матчах.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Карпат поповнили ще два іспанські фахівця.