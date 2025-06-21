Колишній тренер Карпат очолив європейський клуб

Іспанський фахівець Серхіо Наварро очолив угорський клуб Дебрецен.

Про це повідомила пресслужба команди.

Термін угоди і фінансові умови не розголошуються.

Це його друга команда в кар'єрі на посаді головного тренера, першим клубом були львівські Карпати. У 2017-му році на посаду головного тренера його запросив тодішній спортивний директор Даріо Друді, з яким вони разом працювали у Вільярреалі.

Наварро керував Карпатами лише 8 матчів. Після відходу з українського клубу він більше не мав серйозних викликів.

Раніше Карпати оголосили про повноцінний викуп контракту бразильського півзахисника Бруніньйо.