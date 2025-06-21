Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колишній тренер Карпат очолив європейський клуб

Олексій Мурзак — 21 червня 2025, 22:21
Колишній тренер Карпат очолив європейський клуб
Серхіо Наварро
dvsc.hu

Іспанський фахівець Серхіо Наварро очолив угорський клуб Дебрецен.

Про це повідомила пресслужба команди.

Термін угоди і фінансові умови не розголошуються.

Це його друга команда в кар'єрі на посаді головного тренера, першим клубом були львівські Карпати. У 2017-му році на посаду головного тренера його запросив тодішній спортивний директор Даріо Друді, з яким вони разом працювали у Вільярреалі.

Наварро керував Карпатами лише 8 матчів. Після відходу з українського клубу він більше не мав серйозних викликів.

Раніше Карпати оголосили про повноцінний викуп контракту бразильського півзахисника Бруніньйо.

Карпати Львів

Карпати Львів

Легіонер ЛНЗ зацікавив низку клубів, серед яких два представники УПЛ
УПЛ визначила найкращих гравця та тренера травня
Телефонували з Італії: Лупашко розповів про пропозицію з європейського клубу
Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26
Битва за єврокубки: Зоря шокувала Карпати, Полісся розписало мирову з Кривбасом в останньому турі УПЛ

Останні новини