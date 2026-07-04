Іспанські фахівці поповнили тренерський штаб Карпат

Головний тренер Карпат Франсіско Фернандес поповнив свій штаб двома фахівцями з Іспанії – Хуаном Карлосом Сінтасом та Аароном Фуейо.

Про це повідомила пресслужба "зелено-білих".

58-річний Хуан Карлос під час тренерської кар'єри очолював перші та другі команди у низці іспанських клубів. Зокрема, він працював в Альмерії, Полідепортіво Ехідо, Комарка де Ніхар, Адра Міленарія, Орієнте та Берха.

В Алемрії іспанець керував методичним напрямом академії та координував юнацький сектор клубу. Хуан Карлос був засновником і директором футбольної академії "Футбол Індор Ла Академія". Донедавна фахівець очолював методичний відділ Альмерії.

Аарон Фуейо до призначення в Карпати працював фізіотерапевтом та асистентом головного тренера програми технічної підготовки у юнацьких збірних і командах Федерації футболу Мадрида. Упродовж десяти років виконував функції тренера з реабілітації та фізичної підготовки Алькорна. У сезоні-2024/25 був помічником Франсіско Фернандеса у Реал Мурсії, де був тренером з фізичної підготовки.

Нагадаємо, що іспанець Франсіско Фернандес очолив Карпати взимку 2026 року. Під його керівництвом львів'яни посіли 9 місце у сезоні-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Карпати підписали іспанського півзахисника Магомеда Мухліса, який раніше виступав за другу команду Барселони та виховувався у системі мадридського Реала.