Ребров: Збірна Польщі має виконавців високого рівня

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда Польщі має індивідуально сильних футболістів.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Сильні сторони збірної Польщі, кого виділити серед гравців? Усім у Європі прийде на думку Роберт Левандовський, тому що це яскравий футболіст, легенда.

Збірна Польщі заслужила вихід на Євро, незважаючи на труднощі у кваліфікації. Вони були на третьому місці в групі, навіть програли Молдові, але я вважаю, що це команда має виконавців високого рівня.

Для тренера важливо зробити зі своїх підопічних збірну, гадаю, йому це вдалося у відбірному циклі. Коли я свого часу грав проти збірної Польщі, то ми, напевно, програли всі матчі. Тож тут дуже індивідуально сильні гравці, дуже важливо їх організувати", — сказав Ребров.