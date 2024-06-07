Ребров: Все, що ми робимо, ми робимо для всієї України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що все, що команда робить все задля своєї країни.

Про це він повідомив у коментарі для MEGOGO.

"Я не думав про те, як змінилася збірна за рік. Рік — це багато. Ми зіграли достатньо матчів, і хлопці розуміють мої умови, а я розумію хлопців. І добре, що у нас є досвід спільних перемог.

Ми граємо заради ЗСУ, задля людей, яким зараз дуже складно. Ми вдячні всім нашим бійцям, які захищають нас. І все, що ми тут робимо, ми робимо для всієї України", — сказав наставник.

Зустріч з поляками — друга в межах підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, 4 дні тому "синьо-жовті" розписали мирову з господарями першості Німеччиною.

Перед чемпіонатом Європи українські футболісти зіграють ще один товариський поєдинок, проти збірної Молдови. Гра відбудеться 11 червня в Кишиневі.

Стартовий матч на Євро підопічні Реброва зіграють 17 червня на Арені Мюнхен зі збірною Румунії. Також у квартеті E зіграють команди Бельгії й Словаччини.