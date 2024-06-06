Ребров: Зараз в Україні футбол не на першому місці

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що зараз в Україні футбол не на першому місці.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Я взагалі вважаю, що в ситуації, в якій знаходиться наша країна, гравцям не потрібні якісь мотиваційні спічі. Так, ми іноді показуємо звертання наших бійців, тому що ми всі розуміємо, що зараз футбол в Україні не на першому місці.

Всі гравці, які зараз представляють Україну, розуміють, за рахунок чого і для кого ми це все робимо. Тому дуже важливо, що гравцям, на мою думку, зараз потрібна мінімальна мотивація. Мотивація — це коли вони кожен день дивляться новини, дивляться, як росія бомбить наші міста, вбиває наших дітей. Тому це велика мотивація для наших гравців", — сказав Ребров.