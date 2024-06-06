Ребров: Завжди висловлюю подяку полякам

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив вдячність польському народу перед товариським матчем проти національної команди Польщі.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Завжди висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо в Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. Понад 50 відсотків матчів ми граємо тут.

Як ви бачите, ми вдячні за підтримку. Дуже багато ігор, коли ми граємо, багато українських прапорів, але я бачу, що багато поляків приходять на наші ігри, і підтримують.

Для нас, я бачу по гравцях, дуже комфортно грати тут. І ми, я ще раз кажу, дуже вдячні полякам за те, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу", – зазначив Ребров.