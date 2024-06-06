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Ребров: У збірної України дуже великий потенціал

Микола Дендак — 6 червня, 18:59
Ребров: У збірної України дуже великий потенціал

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що теперішній склад національної збірної України має дуже великий потенціал.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Зараз у нас багато молодих гравців. Я вважаю, що у цієї збірної дуже великий потенціал. Ми подивимось як розкриємо його на цьому Євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда. Ми будемо будувати та намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат", — сказав Ребров.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний матч у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

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