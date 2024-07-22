Мазур: Вважаю, це найважчий варіант, який міг бути для Кривбаса

Віцепрезидент Кривбаса Сергій Мазур вважає, що чеська Вікторія найважчий клуб, який міг випасти у жеребкуванні 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає сайт клубу.

"Емоції дуже позитивні. Але, зізнаюсь, переживав. ФК Кривбас відродився у 2020 році. І ось, вже у 2024 ми будемо представляти Україну в єврокубках. За ці чотири сезони ми разом пройшли шлях від Другої ліги до УПЛ, а тепер і до дебюту в єврокубках. Щодо жеребу, то на цьому етапі Ліги Європи немає слабких команд. Кожен суперник може дати бій будь-кому. Вікторія – міцний горішок, доволі непростий суперник. Вважаю, це найважчий варіант, який міг бути для Кривбаса в цій групі жеребкування. Буде важко, але будемо битись. Кривбасу треба буде показати свій характер та усю майстерність, аби подолати цей барʼєр.