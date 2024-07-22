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Полісся дізналось потенційного суперника у 3 раунді кваліфікації ЛК

Владислав Уткін — 22 липня, 15:41
Полісся дізналось потенційного суперника у 3 раунді кваліфікації ЛК

Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25.

Житомирське Полісся дізналось свого потенційного опонента на цій стадії єврокубку. Українська команда, якщо зможе пройти словенську Олімпію, зустрінеться з тим, хто програє у парі Шериф (Молдова)/Ельфсборг (Швеція).

Зазначимо, що Дніпро-1, який знявся з Української Прем'єр-ліги, був офіційно присутній у жеребкуванні. Якщо дніпровський клуб зможе зіграти проти Академії Пушкаша та пройти далі, у третьому раунді на команду чекатиме переможець пари Арарат (Вірменія)/Зімбру (Молдова).

Матчі третього раунду кваліфікації ЛК заплановані на 8 та 15 серпня. Раніше ми повідомляли про результати жеребкування аналогічної стадії в Лізі Європи та Лізі чемпіонів.

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