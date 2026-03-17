Хоче виступати за збірну: уродженець Боснії отримав українське громадянство

Боснійський футболіст Сергій Ігнатков отримав українське громадянство.

Відповідну публікацію зробив 18-річний хавбек у своєму Instagram.

Нещодавно уродженець Боснії відвідав Будинок футболу у столиці України та опублікував фото.

Півзахисник Сараєво оформив українське громадянство, щоб виступати за "синьо-жовтих". Підставою для отримання паспорту став батько Сергія, який народився у Києві.

Збірна Боснії та Герцеговини вже повідомила, що Ігнатков більше не гратиме за їх команду. На рахунку футболіста 15 матчів за юнацькі збірні "драконів".

Про Ігнаткова відомо, що він народився в боснійському місті Требинє. Футболом розпочав займатися в команді Зрінськи Мостар. Півзахисник вважався одним з найперспективніших вихованців клубу.

У січні 2024 року Сергій приєднався до Сараєво, де спочатку виступав за команду U-19. У сезоні-2024/25 зіграв 4 матчі (1 гол) в Юнацькій лізі УЄФА.

У поточному чемпіонаті боснійської Прем'єр-ліги провів 12 поєдинків. Ігнатков має зріст 188 см та виступає переважно на позиції опорного півзахисника, але може зіграти центрбека.

За своїм віком Ігнатков може виступати за збірну України U-19, яку тренує Дмитро Михайленко.

Українське громадянство раніше отримали Крістіан Шевченко (Вотфорд), Захар Буманн (Манчестер Юнайтед), які вже грали за юнацьку збірну.

Також повідомлялося, що збірна України зацікавлена у запрошенні шотландського форварда Роббі Юра.