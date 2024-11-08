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Збірна України натуралізувала гравця Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 16:00
Збірна України натуралізувала гравця Манчестер Юнайтед
Захар Бауманн
УАФ

17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед українського походження Захар Бауманн отримав паспорт громадянина України.

Про це повідомляє УАФ.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", — заявив Бауманн.

У поточному сезоні Захар провів дев’ять матчів за юнацькі команди Манчестер Юнайтед, у яких забив один гол і зробив одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Бауманн отримав виклик до юнацької збірної України на перший етап кваліфікації Євро U-19.

Збірна України з футболу Манчестер Юнайтед Українська асоціація футболу (УАФ) Закері Бауманн

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