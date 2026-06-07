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Чоботенко: Я був би задоволений, якщо б отримав виклик у збірну

Володимир Слюсарь — 7 червня 2026, 19:26
Чоботенко: Я був би задоволений, якщо б отримав виклик у збірну
Сергій Чоботенко
Полісся Житомир

Захисник Полісся Сергій Чоботенко підбив собисті підсумки сезону-2025/26.

Про це він розповів у подкасті Денису Бойку.

"Якщо б це був виклик в національну збірну, я б вважав, що повністю реалізувався і був би задоволений сезоном на 100%.

Зараз, можна сказати, я задоволений, що допоміг Поліссю з історичною медаллю. І далі вже для себе я буду задоволений тільки, коли отримаю виклик до національної збірної. Бо якщо брати в останній сезон, то, скажімо так, через те, що не отримав виклик, то не був повністю задоволений собою. Я вважаю, що міг краще.

Сказати, що задоволений сезоном – так, третє місце. Якщо брати суто індивідуально, то був би задоволений, якщо б отримав виклик. Розширений список – це розширений список, а от саме виклик... І теж, якби викликали, то я б сказав: "Виклик – це одне, а от зіграти – то вже інше". Власне ціль зрозуміла".

Нагадаємо, що Полісся вперше в історії завоювало бронзу УПЛ, обігравши Рух в 30 турі.

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