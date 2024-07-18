Манчестер Сіті оголосив про перехід Савіньйо

Манчестер Сіті завершився перехід вінгера Труа Савіньйо, який минулий сезон провів за Жирону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

20-річний бразилець поставив підпис під 5-річним контрактом. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Гравець буде виступати під 26-м номером.

Труа, як і Жирона та Манчестер Сіті, входить до у систему City Football Group. Минулого сезону Савіньйо провів за каталонську команду 41 матч в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що нападник Сіті Хуліан Альварес відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив виставити його на трансфер за прийнятну ціну.