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Манчестер Сіті завершує перехід Савіньйо

Олександр Булава — 16 липня, 19:39
Манчестер Сіті завершує перехід Савіньйо

Манчестер Сіті цього тижня завершить перехід вінгера Труа Савіньйо, який минулий сезон провів за Жирону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний бразилець підписав контракт з Сіті ще у лютому. На початку липня клуби завершили угоду.

Труа, як і Жирона та Манчестер Сіті, входить до у систему City Football Group. Минулого сезону Савіньйо провів за каталонську команду 41 матч в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що нападник Сіті Хуліан Альварес відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив виставити його на трансфер за прийнятну ціну.

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