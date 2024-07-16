Манчестер Сіті завершує перехід Савіньйо

Манчестер Сіті цього тижня завершить перехід вінгера Труа Савіньйо, який минулий сезон провів за Жирону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний бразилець підписав контракт з Сіті ще у лютому. На початку липня клуби завершили угоду.

Труа, як і Жирона та Манчестер Сіті, входить до у систему City Football Group. Минулого сезону Савіньйо провів за каталонську команду 41 матч в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів.

🔵🔜 Understand Manchester City are set to make Sávio deal official this week as first signing of their summer window.



It’s all signed for Brazilian winger to join Man City from Troyes, as exclusively revealed in February.



Official soon. ✨🇧🇷 pic.twitter.com/ZClZiLnPBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Раніше повідомлялося, що нападник Сіті Хуліан Альварес відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив виставити його на трансфер за прийнятну ціну.