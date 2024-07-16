Манчестер Сіті завершує перехід Савіньйо
Манчестер Сіті цього тижня завершить перехід вінгера Труа Савіньйо, який минулий сезон провів за Жирону.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
20-річний бразилець підписав контракт з Сіті ще у лютому. На початку липня клуби завершили угоду.
Труа, як і Жирона та Манчестер Сіті, входить до у систему City Football Group. Минулого сезону Савіньйо провів за каталонську команду 41 матч в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів.
Раніше повідомлялося, що нападник Сіті Хуліан Альварес відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом та попросив виставити його на трансфер за прийнятну ціну.