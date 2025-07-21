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Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер вінгера Брентфорда

Олександр Булава — 21 липня 2025, 22:22
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер вінгера Брентфорда
Браян Мбемо
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед підписав вінгера Брентфорда та збірної Камеруну Браяна Мбемо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Камерунський легіонер підписав контракт до червня 2030 року з можливістю продовження ще на один рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією провідних інсайдерів, таких як Фабріціо Романо, Ніколо Скіра та Бен Джейкобс, сума трансферу склала 65 млн фунтів, ще 6 млн будуть включені в якості бонусів.

Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.

Раніше стало відомо, що МЮ приглядається до бельгійського голкіпера.

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