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Манчестер Сіті завершив трансфер Савіньйо

Олександр Булава — 2 липня, 12:10
Манчестер Сіті завершив трансфер Савіньйо

Манчестер Сіті завершив перехід вінгера Труа Савіньйо, який минулий сезон провів за Жирону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст приєднається до команди після виступу на Кубку Америки в складі збірної Бразилії.

Зазначається, що "містяни" відмовились продавати бразильця, попри на численні пропозиції щодо нього.

Труа, як і Жирона та Манчестер Сіті, входить до у систему City Football Group. Минулого сезону Савіньйо провів за каталонську команду 41 матч в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 11 голів та 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що "містяни" планують купити бразильського півзахисника Бруно Гімараеса з Ньюкасла за 117 мільйонів євро.

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