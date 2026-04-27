Труа достроково гарантував повернення в Лігу 1

Французький Труа з однойменного міста за два тури до завершення чемпіонату в другому дивізіоні повернувся в Лігу 1.

"Сині" у 32-х матчах набрали 64 очки та вже не опустяться нижче другого місця, що гарантує пряме підвищення в класі.

В останньому турі Труа здобув перемогу над Сент-Етьєном (3:0) – одим із головних претендентів на вихід у Лігу 1. Також втратив очки в матчі з Греноблем (1:1) Ле-Ман, який йде на другому місці.

Наразі Труа лідирує в Лізі 2, випереджаючи Ле-Ман на шість балів. Третім йде Сент-Етьєн – 57 очок.

Нагадаємо, що Труа вилетів з Ліги 1 за підсумками сезону 2022/23. Рік тому "сині" могли опинитися в третьому дивізіоні, але через банкрутство Аяччо зберегли прописку.

Труа входить до холдингової компанії City Football Group, яка об'єднує Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирону, Палермо та інші.

