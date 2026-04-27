Труа достроково гарантував повернення в Лігу 1

Сергій Шаховець — 27 квітня 2026, 13:43
Труа достроково гарантував повернення в Лігу 1
Футболісти Труа святкують вихід в Лігу 1
ФК Труа

Французький Труа з однойменного міста за два тури до завершення чемпіонату в другому дивізіоні повернувся в Лігу 1.

"Сині" у 32-х матчах набрали 64 очки та вже не опустяться нижче другого місця, що гарантує пряме підвищення в класі.

В останньому турі Труа здобув перемогу над Сент-Етьєном (3:0) – одим із головних претендентів на вихід у Лігу 1. Також втратив очки в матчі з Греноблем (1:1) Ле-Ман, який йде на другому місці.

Наразі Труа лідирує в Лізі 2, випереджаючи Ле-Ман на шість балів. Третім йде Сент-Етьєн – 57 очок.

Нагадаємо, що Труа вилетів з Ліги 1 за підсумками сезону 2022/23. Рік тому "сині" могли опинитися в третьому дивізіоні, але через банкрутство Аяччо зберегли прописку.

Труа входить до холдингової компанії City Football Group, яка об'єднує Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирону, Палермо та інші.

Раніше повідомлялося, що Роман Яремчук та Ілля Забарний потрапили в символічну збірну 31-го туру Ліги 1 за версіями кількох порталів.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Труа

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Яремчук і Забарний потрапили до збірної 31 туру Ліги 1
Гавр і Мец розписали бойову нічию з 8 голами, Ренн вирвав перемогу у Нанта, втрачена звитяга Марселя в 31 турі Ліги 1
Працюємо далі: Яремчук – про перемогу Ліона у Лізі 1
Фонсека оцінив дубль Яремчука в переможному матчі Ліги 1
Ліга 1. Дубль Яремчука приніс Ліону перемогу над Осером, ПСЖ із Забарним розгромив Анже

