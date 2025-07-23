Барселона оголосила про трансфер Рашфорда

Барселона оголосила про трансфер нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до літа 2026 року. Угода також передбачає право викупу форварда. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер Рашфорда оформлено як оренда на один сезон з опцією викупу за 30 мільйонів євро.

Барселона виплатить 14 мільйонів євро МЮ, включаючи бонуси. Повідомлялося, що Рашфорд погодився на 15% зниження особистих фінансових умов, а Манчестер Юнайтед не братиме участі в покритті його зарплати.

Нагадаємо, Маркус втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після цього його віддали в оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах та записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.