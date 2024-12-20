Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Норвезький тренер очолив клуб Ліги 1

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 15:06
Норвезький тренер очолив клуб Ліги 1

Сент-Етьєн знайшов заміну колишньому головному тренеру команди Олів'є Даль'Олью. Новим наставником призначено норвежця Ейрік Горнеланда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець до цього очолював норвезький Бранн. Він розпочне виконання своїх обов'язків 1 січня. Контракт розрахований до 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулого сезону "зелені" фінішували на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 2 та у плейоф за місце у Лізі 1 перемогли Мец.

У поточному сезоні команда з 13 очками в активі йде на 16-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1. У 15 турі Сент-Етьєн програв Тулузі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Сент-Етьєн

Сент-Етьєн

Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера
Марсель обіграв Сент-Етьєн, Ренн поступився Нанту в 14 турі Ліги 1
ПСЖ втратив очки у грі з Нантом, Ренн забив п'ять голів Сент-Етьєну, Брест обіграв Страсбург: результати 13 туру Ліги 1
Ліон та Реймс не визначили переможця, Марсель переграв Ланс у матчі 12 туру Ліги 1
Лілль та Ніцца зіграли в бойову нічию, Реймс розгромив Гавр в 11 турі Ліги 1

Останні новини