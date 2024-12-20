Норвезький тренер очолив клуб Ліги 1
Сент-Етьєн знайшов заміну колишньому головному тренеру команди Олів'є Даль'Олью. Новим наставником призначено норвежця Ейрік Горнеланда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець до цього очолював норвезький Бранн. Він розпочне виконання своїх обов'язків 1 січня. Контракт розрахований до 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Минулого сезону "зелені" фінішували на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 2 та у плейоф за місце у Лізі 1 перемогли Мец.
У поточному сезоні команда з 13 очками в активі йде на 16-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1. У 15 турі Сент-Етьєн програв Тулузі.