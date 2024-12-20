Норвезький тренер очолив клуб Ліги 1

Сент-Етьєн знайшов заміну колишньому головному тренеру команди Олів'є Даль'Олью. Новим наставником призначено норвежця Ейрік Горнеланда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець до цього очолював норвезький Бранн. Він розпочне виконання своїх обов'язків 1 січня. Контракт розрахований до 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

💚 Bienvenue, velkommen, welcome… Eirik Horneland 🇳🇴 !



Le technicien norvégien de 49 ans est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 20, 2024

Минулого сезону "зелені" фінішували на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 2 та у плейоф за місце у Лізі 1 перемогли Мец.

У поточному сезоні команда з 13 очками в активі йде на 16-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1. У 15 турі Сент-Етьєн програв Тулузі.