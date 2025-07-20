Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Шахтар відмовив французькому клубу у трансфері свого захисника

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 21:28
Шахтар відмовив французькому клубу у трансфері свого захисника
Гіоргі Гочолейшвілі.
ФК Шахтар

Сент-Етьєн зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу захисника Гіоргі Гочолейшвілі.

Про це повідомляє Geo Team.

Французи пропонували за гравця 3 мільйоні євро, на що "гірники" відповіли відмовою.

За інформаціє порталу, Шахтар хоче виручити за гравця не меше 10 мільйонів.

24-річний грузин сезон 2024/25 на правах оренди провів в Копенгагені, за який зіграв 33 матчі, забив один гол та віддав 4 асисти.

Шахтар підписав Гочолейшвілі на початку 2023 року за 1 мільйон євро.

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився планами щодо роботи на трансферному ринку, зазначивши, що якщо клуб буде підписувати нових гравців, то це будуть точкові підсилення і дуже сильні імена.

Сент-Етьєн Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Сент-Етьєн

Динамо зацікавлене у підписанні захисника Сент-Етьєна
Ніцца розгромила Брест, Ліон переграв Анже, ПСЖ здолав Осер у 34 турі Ліги 1
ПСЖ завдяки хеттрику Кампуша розбив Монпельє, Ліон програв Монако у 33 турі Ліги 1
ПСЖ резервним складом програв Страсбуру, Монако обіграло Сент-Етьєн у Лізі 1
Гавр відібрав очки в Монако, Ліон переграв Ренн у 31 турі Ліги 1

Останні новини