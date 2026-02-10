Поцілував емблему в прямому ефірі: зірка Голлівуду презентував форму французького клубу
Зірка фільмів Дюна, Вонка та Марті Супрім, який є давнім уболівальником французького Сент-Етьєна, був приголомшений під час інтерв'ю на телеканалі TF1.
Ведуча Анн-Клер Кудре просто в прямому ефірі вручила Тімоті Шаламе нову четверту форму клубу.
Отримавши футболку, актор одразу поцілував емблему, після чого швидко одягнув джерсі з власним ім'ям та номером 42 на спині. Момент вийшов максимально щирим і емоційним – актор явно не очікував такого сюрпризу.
Новий комплект форми, створений компанією Hummel, виконаний у фірмовому зеленому кольорі та має тонкий візерунок tone-on-tone, який повторює елемент клубної емблеми. Саме цей дизайн ще у 2022 році обрали найвідданіші фанати як новий символ Сент-Етьєна. Французький клуб нині бореться за повернення до Ліги 1.
Попри життя в Голлівуді, Шаламе регулярно стежить за результатами Сент-Етьєна. У юності він і сам серйозно грав у футбол і навіть перетинався на полі з нинішнім захисником Ліверпуля Джо Гомесом у футбольній школі в Нью-Йорку.
Раніше повідомлялося, що спортивна драма "Незламний" за участю Олександра Усика та стрічка "F1" із Бредом Піттом потрапили до числа номінантів на премію "Оскар" 2026 року.