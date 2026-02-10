Поцілував емблему в прямому ефірі: зірка Голлівуду презентував форму французького клубу

Зірка фільмів Дюна, Вонка та Марті Супрім, який є давнім уболівальником французького Сент-Етьєна, був приголомшений під час інтерв'ю на телеканалі TF1.

Ведуча Анн-Клер Кудре просто в прямому ефірі вручила Тімоті Шаламе нову четверту форму клубу.

Отримавши футболку, актор одразу поцілував емблему, після чого швидко одягнув джерсі з власним ім'ям та номером 42 на спині. Момент вийшов максимально щирим і емоційним – актор явно не очікував такого сюрпризу.

C’est incroyable ça comme coup de com : 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗙𝗢𝗨𝗥𝗧𝗛 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗘𝗔𝗨 𝗗𝗘 𝗧𝗙𝟭 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗧𝗜𝗠𝗢𝗧𝗛𝗘́𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗔𝗠𝗘𝗧, grand supporter des Verts. 🥰💚👕



🎥 @TF1Info pic.twitter.com/rn7Y2HE0cz — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2026

Новий комплект форми, створений компанією Hummel, виконаний у фірмовому зеленому кольорі та має тонкий візерунок tone-on-tone, який повторює елемент клубної емблеми. Саме цей дизайн ще у 2022 році обрали найвідданіші фанати як новий символ Сент-Етьєна. Французький клуб нині бореться за повернення до Ліги 1.

Попри життя в Голлівуді, Шаламе регулярно стежить за результатами Сент-Етьєна. У юності він і сам серйозно грав у футбол і навіть перетинався на полі з нинішнім захисником Ліверпуля Джо Гомесом у футбольній школі в Нью-Йорку.

