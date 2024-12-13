Тулуза здобула вольову перемогу над Сент-Етьєном у матчі 15 туру Ліги 1

В межах 15 туру французької Ліги 1 Тулуза приймала Сент-Етьєн.

Матч завершився перемогою господарів поля із рахунком 2:1.

Поєдинок вийшов досить жорстким та безкомпромісним, а футболісти отримали сім жовтих карток на двох.

Суперники забили по голу протягом двох хвилин на старті другої половини зустрічі, а долю матчу вирішив точний постріл Абухляля на 85-й хвилині.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

15 тур, 13 грудня

Тулуза – Сент-Етьєн 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Стассін, 53, 1:1 – Бабіка, 55, 2:1 – Абухляль, 85

Завдяки цій перемозі Тулуза піднялась на восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції, набравши 21 очко.

Сент-Етьєн продовжує перебувати на 16 місці, маючи у своєму активі лише 13 залікових балів.