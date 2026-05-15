Сент-Етьєн переміг у серії пенальті Родез у півфіналі плейоф за право грати в Лізі 1

У півфінальному матчі плейоф за право виступати у французькій Лізі 1 боролися Сент-Етьєн та Родез.

Протягом двох таймів команди так і не змогли відзначитися результативними ударами, завершивши дев'яносто хвилин із нулями на табло. У компенсований до основного часу "святі" втратили через травми одразу двох гравців – Ларсонньє та Гадегбеку.

Гра перейшла до досить тривалої серії пенальті, де команди змогли знайти переможця лише з двадцятого 11-метрового. У цій футбольній лотереї підопічні Монтаньє пробили краще за своїх суперників та пройшли до фіналу плейоф перехідних матчів.

Чемпіонат Франції з футболу – перехідні матчі за вихід в Лігу 1

Півфінал, 15 травня

Сент-Етьєн – Родез 1:0 (по пен. 7:6)

Нагадаємо, напередодні Ле-Ман гарантував собі повернення до вищого футбольного дивізіону Франції.