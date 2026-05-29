Ніцца розгромила Сент-Етьєн та зберегла місце в Лізі 1

Ніцца впевнено перемогла Сент-Етьєн у фінальному матчі плейоф за право виступати у французькій Лізі 1.

Рахунок міг відкрити Кардона на 6-й хвилині, проте його скасували через офсайд. Першим у цій зустрічі зміг відзначитися Клосс вже на 62-й хвилині зустрічі. Підопічні Філіппа Монтаньє заробили пенальті у ворота противника. Його успішно реалізував Давіташвілі, відповівши на гол Ніцци.

Але зрештою "орлята" взяли гру під свій контроль та розгромили Сент-Етьєн на останніх хвилинах, забивши три м'ячі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1 (плейоф за виживання)

Фінал, 2-й матч, 29 травня

Ніцца – Сент-Етьєн 4:1 (0:0)

(Загальний рахунок за сумою двох матчів — 4:1)

Голи: 1:0 – 62 Клосс, 1:1 – 79 Давіташвілі (пенальті), 2:1 – 81 Будаш, 3:1 – 87 Вахі, 4:1 – 90+2 Вахі

Зауважимо, що Ніцца виступає в елітному дивізіоні з 2002 року.

Нагадаємо, напередодні Ле-Ман гарантував собі повернення до вищого футбольного дивізіону Франції.