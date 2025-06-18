Динамо зацікавлене у підписанні захисника Сент-Етьєна

Чемпіон України Динамо Київ зацікавилось можливістю підписання захисника багаторазового чемпіона Франції Сент-Етьєна Мікаеля Наде.

Про це повідомило видання Peuple-vert.

Також на 26-річного футболіста претендують Блекберн, Нант та ще один клуб, назва якого не розголошується.

Минулого сезону Наде зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Зазначимо, що Сент-Етьєн залишив Лігу 1, посівши передостаннє місце у турнірній таблиці.

Портал Transfermarkt оцінює француза у два мільйони євро.

Раніше ексфутболіст киян Максим Шацьких закликав скаутів "біло-синіх" звернути увагу на футболістів з чемпіонату Казахстану.