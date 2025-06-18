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Динамо зацікавлене у підписанні захисника Сент-Етьєна

Володимир Максименко — 18 червня 2025, 13:38
Динамо зацікавлене у підписанні захисника Сент-Етьєна
Мікаель Наде
instagram.com/mickael_nade

Чемпіон України Динамо Київ зацікавилось можливістю підписання захисника багаторазового чемпіона Франції Сент-Етьєна Мікаеля Наде.

Про це повідомило видання Peuple-vert.

Також на 26-річного футболіста претендують Блекберн, Нант та ще один клуб, назва якого не розголошується.

Минулого сезону Наде зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Зазначимо, що Сент-Етьєн залишив Лігу 1, посівши передостаннє місце у турнірній таблиці.

Портал Transfermarkt оцінює француза у два мільйони євро.

Раніше ексфутболіст киян Максим Шацьких закликав скаутів "біло-синіх" звернути увагу на футболістів з чемпіонату Казахстану.

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