Клуб Ліги 1 звільнив головного тренера

Сент-Етьєн звільнив головного тренера команди Олів'є Даль'Ольйо.

Про це повідомила пресслужба французького клубу.

До подальшого оголошення про ім'я нового головного тренера, команду тренуватиме директор академії клубу Лоран Уар.

Олів'є Даль'Ольйо очолював Сент-Етьєн з грудня 2023 року.

Минулого сезону "зелені" фінішували на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 2 та у плейоф за місце у Лізі 1 перемогли Мец.

У поточному сезоні команда з 13 очками в активі йде на 16-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1. У 15 турі Сент-Етьєн програв Тулузі.