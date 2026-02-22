Українська правда
Який я тобі "Сєля": Селезньов емоційно посперечався з вболівальником

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 16:24
Колишній форвард збірної України Євген Селезньов влаштував суперечку з вболівальником під час матчу медіаліги.

Відповідне відео в Instagram опублікувала пресслужба UA STEEL LEAGUE.

Емоційний епізод стався у поєдинку медіакоманди Армат, за яку грає Селезньов, проти Ruh Media Team. Один з вболівальників назвав ексфорварда збірної України прізвиськом "Сєля".

Це дуже не сподобалося Євгену, який емоційно відреагував на фамільярність.

"Який я тобі "Сєля"? Я з тобою горілку пив, чи що?", – відповів уболівальнику Селезньов.

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою львівської медіакоманди з рахунком 4:2.

Нагадаємо, що Євген Селезньов офіційно завершив кар'єру у 2023 році і наразі виступає за Армат. Наприкінці минулого року один з найкращих бомбардирів чемпіонату України обійняв посаду віцепрезидента медіафутбольного клубу з Дніпра.

Раніше повідомлялося, що УАФ відзначила внесок Євгена Селезньова та Артема Федецького за виступи у збірній України, подарувавши їм іменні футболки.

