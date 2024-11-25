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Динамо достроково завершило орендну угоду з колумбійським захисником – джерело

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 20:18
Динамо достроково завершило орендну угоду з колумбійським захисником – джерело
Браян Себальос
ФК Динамо Київ

Керівництво Динамо ухвалило рішення достроково завершити орендну угоду з колумбійським захисником Браяном Сембальосом.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Себальос залишить Динамо ще до кінця першої частини сезону. Родина легіонера вже поїхала з України, сам він зібрав валізи і чекає на розрахунок клубу, аби також повернутись на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що на рішення клубу вплинула кількість травми та дефіцит часу проведеного у тренувальному процесі.

Нагадаємо, 23-річний захисник перейшов до складу киян у червні 2024 року. Він виступає за "біло-синіх" на правах оренди з бразильської Форталези. У поточному сезоні він відіграв 4 матчів та відзначився одним голом.

Динамо Київ Браян Себальос

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