Динамо достроково завершило орендну угоду з колумбійським захисником – джерело

Керівництво Динамо ухвалило рішення достроково завершити орендну угоду з колумбійським захисником Браяном Сембальосом.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Себальос залишить Динамо ще до кінця першої частини сезону. Родина легіонера вже поїхала з України, сам він зібрав валізи і чекає на розрахунок клубу, аби також повернутись на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що на рішення клубу вплинула кількість травми та дефіцит часу проведеного у тренувальному процесі.

Нагадаємо, 23-річний захисник перейшов до складу киян у червні 2024 року. Він виступає за "біло-синіх" на правах оренди з бразильської Форталези. У поточному сезоні він відіграв 4 матчів та відзначився одним голом.