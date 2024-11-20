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Динамо вирішило позбутися колумбійського захисника

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 19:02
Динамо вирішило позбутися колумбійського захисника
ФК Динамо

Динамо вирішило не продовжувати оренду колумбійського захисника Браяна Себальоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво та тренерський штаб киян прийняв рішення не продовжувати оренду угоду гравця. На рішення повпливала кількість травми та дефіцит часу проведеного у тренувальному процесі.

Зазначається, що столичний клуб буде шукати нового оборонця.

Нагадаємо, 23-річний захисник перейшов до складу киян у червні 2024 року. Він виступає за "біло-синіх" на правах оренди з бразильської Форталези. У поточному сезоні він відіграв 4 матчів та відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться правим захисником Ворскли та молодіжної збірної України Іллею Крупським.

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