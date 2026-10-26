Шахтар – Динамо: букмекери визначили фаворита матчу 1/8 фіналу Кубку України

У поєдинку 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 із футболу, в якому Шахтар вдома прийматиме Динамо, букмекери вважають фаворитом "гірників".

На перемогу підопічних Арди Турана ставки приймаються з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,40. Виграш киян – 3,66.

Прохід донеччан до наступної стадії турніру з урахування серії пенальті оцінюється в 1,50. Підсумковий тріумф "біло-синіх" – 2,40.

Зазначимо, що гра відбудеться 27 жовтня у Львові. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Нагадаємо, що минулого сезону команди також протистояли одна одній в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді перемогло Динамо (2:1), яке врешті-решт і здобуло трофей.