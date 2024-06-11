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Саутгейт може покинути збірну Англії після Євро-2024

Олександр Булава — 11 червня, 20:25
Саутгейт може покинути збірну Англії після Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав умову припинення роботи з національною командою.

Цитує тренера Bild.

"Якщо ми не переможемо на Євро-2024, мене, мабуть, тут більше не буде. Це може бути останній шанс.

Половина тренерів збірних ідуть після турнірів — така природа міжнародного футболу. Я перебуваю на цій посаді вже вісім років, і ми були близькими до трофеїв", — сказав Саутгейт.

Контракт Саутгейта з Футбольною асоціацією Англії розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Збірна Англії потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією. Нещодавно Саутгейт оголосив список викликаних гравців.

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